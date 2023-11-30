«Мегафон» заставят понизить тарифы

Федеральная антимонопольная служба признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство из-за необоснованного повышения тарифов, сообщает пресс-служба регулятора.

Оператор планирует снизить необоснованно повышенные тарифы на свои услуги до 15 февраля 2024 года, для этого уже внесены изменения в соответствующие нормативные акты компании, отмечается в сообщении.

ФАС в сентябре возбудила антимонопольное дело против оператора после расследования причин повышения тарифов сотовой связи рядом мобильных операторов. По оценкам службы, необоснованное повышение тарифов «Мегафона» в этом году составило в среднем 10,24%.

В ходе разбирательства комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Теперь ведомство назначит «Мегафону» штраф, который будет определен позднее.