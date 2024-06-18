Ростелеком встроит в «Аврору» искусственный интеллект

Ростелеком планирует интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в свою мобильную операционную систему «Аврора».

ИИ должен обеспечить автоматизацию процессов управления, оптимизацию обработки данных и улучшение пользовательского опыта.

Наиболее вероятный вариант финансирования проекта — партнерство Ростелекома с «Яндексом» или «Сбером», однако возможен и вариант госфинансирования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Разработка ИИ для мобильной ОС потребует около 3 миллиардов рублей. Конкретные сроки внедрения не озвучены.