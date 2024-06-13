МТС подвергся мощнейшей DDoS-атаке

Сеть МТС подверглась мощнейшей за год DDoS-атаке, в нападении было задействовано более 20 тысяч устройств из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая.

Сервис оператора зафиксировал DDoS-атаку мощностью 207 гигабит в секунду, которая на границе сети могла достигать нескольких терабит, уточнила компания. Атака продлилась около двух часов, пишет РИА Новости.

Представитель МТС отметил, что атака была нацелена на конкретное сетевое оборудование — маршрутизатор, и могла привести к отключению интернета для пользователей оператора целого региона.

Во время DDoS-атак злоумышленники искусственно создают лавинообразный рост запросов к ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести из строя.