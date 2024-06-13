Россия введет новое ограничение на покупку SIM-карт

Иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, а также не более десяти номеров на одно лицо, следует из внесенного в Госдуму законопроекта, сообщил глава парламентского комитета по безопасности Василий Пискарев.

«Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам: заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи. Обязательное прохождение идентификации или аутентификации с использованием биометрических данных», — написал Пискарев в своем телеграм-канале.

Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI — кода идентификации применяемого устройства и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая «служебная» SIM-карта.

Также для иностранцев потребуется перезаключение ранее оформленных договоров на новых условиях до 1 марта 2025 года. На одной лицо смогут оформлять не более десяти абонентских номеров.

«Предложенные меры послужат, в том числе, укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности», — отметил депутат.