Биткоин пережил «черную пятницу»

Стоимость биткоина опустилась почти до 53 тысяч долларов, следует из данных крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

При этом в марте 2024 года биткоин установил исторический рекорд по стоимости, достигнув 73 750 тысячи долларов. Такая стоимость была зафиксирована 13 марта этого года.

После апрельского халвинга эксперты предсказали, что курс продолжит расти, однако он стал снижаться. На этой неделе падение оказалось особенно стремительным — биткоин за считанные дни подешевел с 64 тысяч до 53 тысяч долларов.

Аналитики считают, что одной из причин аномального падения биткоина стала ситуация с Mt Gox, одной из крупнейших криптовалютных бирж. Она начала выплаты кредиторам. Одновременно немецкие власти устроили распродажу конфискованных в рамках дела Silk Road монет.