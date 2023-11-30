Приложения российских банков пропали из Google Play

Мобильные приложения «Почта банк» и банка «Русский стандарт» стали недоступны для скачивания в Google Play.

Приложение «Почта Банка» также исчезло из магазина App Store. Также в Google Play и App Store теперь нет приложений «Хоум Банка», «Абсолют банка» и «Всероссийского банка развития регионов».

США 2 ноября ввели санкции в отношении семи российских кредитных организаций — «Абсолют Банка», «Бланк банка», «Всероссийского банка развития регионов», «Почта Банка», банка «Русский Стандарт», «РусьРегионБанка» и «Хоум Банка».

Приложения этих банков могут быть установлены на Android-устройства с помощью официального российского магазина мобильных приложений RuStore.