Возможность авторизации российских пользователей через зарубежные сервисы, в том числе с помощью иностранной электронной почты, продлят до 1 января 2025 года.

Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Документ дает российским цифровым платформам больше времени на приведение своих систем авторизации в соответствие с действующим законодательством.

Минувшим летом президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает возможности авторизации в Рунете. В списке разрешенных способов — мобильный телефон, Госуслуги, Единая биометрическая система или сервис авторизации, который находится под контролем России.

После консультации и обсуждения вопроса с представителями рынка выяснилось, что не все цифровые платформы смогут подготовиться и соблюдать этот закон с 1 декабря. В результате было принято отложить вступление закона в силу.