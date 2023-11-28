Стартовал предзаказ на умную колонку «Яндекса» с экраном

«Яндекс» открыл предзаказ на «Станцию Дуо Макс» — свою первую умную колонку с экраном и камерой. В свободной продаже она появится 5 декабря, сообщает пресс-служба компании.

«Станция Дуо Макс» Фото: © «Яндекс»

Новинка оснащена 10-дюймовым поворотным сенсорным экраном, который можно располагать как горизонтально, так и вертикально. Встроенная камера с нейронным процессором позволяет совершать видеозвонки в Telegram, говорится в сообщении.

С помощью экрана пользователи могут взаимодействовать с «Алисой», помощник умеет показывать текст, фото, картинки и другую информацию, которая дополняет голосовой ответ. Колонка также снабжена круговой LED-подсветкой, которая отражает реакции «Алисы».

«Станция Дуо Макс» имеет модуль Zigbee для управления системой умного дома, что позволяет включать устройства и проверять их статус на сенсорном дисплее. Сценарий с Zigbee-устройствами позволяет управлять ими даже без интернета.

Стоимость флагманской колонки на стадии предзаказа составит 42,9 тысячи рублей. «Станция Дуо Макс» доступна в бежевом, красном, зеленом и черном цветах. Оформить предзаказ можно в «Яндекс Маркете», а также на маркетплейсах и сайтах крупных ретейлеров.