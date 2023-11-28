НАВЕРХ

Русские хоккеисты оказались самыми лучшими в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Четыре русских хоккеиста, играющий в одной команде, забросили по одной шайбе в ворота соперника. Такое случилось впервые в истории НХЛ.

В понедельник, 27 ноября, состоялся матч между командами «Коламбус Блю Джэкетс» и «Бостон Брюинз». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Блю Джэкетс», четыре шайбы в команде победителей забросили российские хоккеисты.

Голами отметились Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чиханов, на счету которого еще и результативная передача. Пятая шайба на счету Джастина Данфорта.

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Топ комментариев

corrector

"Иркут с пистолетом " плач, твой хозяин стареет !

mosquito__2010

Одни недоумки показывают своё фи другим недоумкам. Ржака.

HAAN27

Поэтому и экс-врач, что говорит про "белый дом" такое!!!

anubis77

Там год отправки написан. Думать это не твоё?