Русские хоккеисты оказались самыми лучшими в НХЛ

Четыре русских хоккеиста, играющий в одной команде, забросили по одной шайбе в ворота соперника. Такое случилось впервые в истории НХЛ.

В понедельник, 27 ноября, состоялся матч между командами «Коламбус Блю Джэкетс» и «Бостон Брюинз». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Блю Джэкетс», четыре шайбы в команде победителей забросили российские хоккеисты.

Голами отметились Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чиханов, на счету которого еще и результативная передача. Пятая шайба на счету Джастина Данфорта.