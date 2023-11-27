Валиева выиграла этап Гран-при России с двумя падениями

Камила Валиева победила на заключительном этапе Гран-при России в Москве, несмотря на два падения в произвольной программе.

Валиева лидировала после короткой программы и в произвольной также показала лучший результат, набрав в сумме 226,22 балла. Фигуристка не смогла чисто выполнить элементы ультра-си, упав с четверного тулупа. Второе падение было с тройного лутца.

Тренерский штаб Валиевой учел ее ошибки в произвольной с этапа Гран-при в Казани, из-за которых спортсменка не попала в тройку призеров. Тогда ей засчитали скольжение на коленях в хореодорожке как падение и обнулили два прыжка из-за повтора секвенции.

«Слайдинг? Не в программе. Давайте не будем. Там и по правилам непонятно, как его нужно делать. А то, как сейчас я его буду исполнять - эстетически это было, правда, ну, не то», — прокомментировала Валиева после проката.

Второй на этапе Гран-при в Москве стала Вероника Яметова (212,75), третьей — Софья Муравьева (210,25), которая сорвала два тройных акселя.