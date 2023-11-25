Российский хоккеист возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромили «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе «молний» шесть очков набрал российский нападающий Никита Кучеров, который в итоге возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Признанный второй звездой матча Кучеров к двум голам прибавил четыре результативные передачи. В начале второго периода он всего за четыре минуты совершил две результативные передачи и забросил шайбу.

Всего в 20 матчах чемпионата россиянин набрал 35 очков (15 голов и 20 передач). На данный момент Кучеров единолично возглавляет гонку лучших бомбардиров и лучших снайперов сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).