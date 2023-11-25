Нейросеть определит IQ людей по страницам «Вконтакте»

Российская компания CVCODE создала модель искусственного интеллекта, которая умеет определять уровень IQ пользователя «Вконтакте».

Разработка велась на протяжении трех лет. В ходе обучения системы использовались данные более 20 тысяч людей. По оценкам специалистов, точность работы нейросети составила 96%, пишет CNews.

Искусственный интеллект с помощью проверенных классических тестов обучили находить взаимосвязи между наполняемостью профиля «Вконтакте» и данными результатов тестов на IQ Вандерлика и BIG5.

Разработчики отмечают, что высокого предсказательного результата удалось достичь благодаря большой репрезентативности данных и длительности эксперимента.