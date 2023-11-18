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МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах

Источник:
Sibnet.ru
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МТС завершит отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года, оператор уведомил об этом Федеральную антимонопольную службу, сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольная служба подтвердила сроки отмены МТС тарификации и указала, что предстоящая отмена платы за раздачу интернет-трафика не будет являться основанием для повышения цен на тарифы.

«Раздача интернет-трафика — это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить», — подчеркнул регулятор.

ФАС 18 сентября потребовала от операторов «большой четверки» отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. В случае игнорирования требований ведомство пригрозило делами о нарушении антимонопольного законодательства.

В октябре трое из четырех операторов сообщили о готовности его исполнения. «Мегафон» отменил плату на всех тарифных планах с 23 октября. «Теле2» сделает это в ноябре-декабре, а «Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря.

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