МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах

МТС завершит отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов до конца февраля 2024 года, оператор уведомил об этом Федеральную антимонопольную службу, сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольная служба подтвердила сроки отмены МТС тарификации и указала, что предстоящая отмена платы за раздачу интернет-трафика не будет являться основанием для повышения цен на тарифы.

«Раздача интернет-трафика — это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить», — подчеркнул регулятор.

ФАС 18 сентября потребовала от операторов «большой четверки» отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. В случае игнорирования требований ведомство пригрозило делами о нарушении антимонопольного законодательства.

В октябре трое из четырех операторов сообщили о готовности его исполнения. «Мегафон» отменил плату на всех тарифных планах с 23 октября. «Теле2» сделает это в ноябре-декабре, а «Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря.