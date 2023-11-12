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Казахстанский блогер вызвал сына Кадырова на поединок

Источник:
Sibnet.ru
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Казахстанский блогер Олжас Рахимжанов вызвал на поединок по правилам бокса 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова.

Рахимжанов опубликовал вызов в YouTube. По его словам, решил он это сделать после просмотра ролика, где Адам Кадыров «вырубает» Хамзата Чимаева, занимающего 8-ю строчку официального рейтинга UFC в среднем весе.

«Я хочу, чтобы мне организовали бой с сыном Рамзана Кадырова. <...> Если ты увидел это видео, давай организуем бой: ты и я. Это тебе не спарринг с Хамзатом Чимаевым», — сказал в своем ролике Рахимжанов.

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Рамзан Кадыров ранее своей на странице во «ВКонтакте» показал видеоролик спаррингов сыновей с Чимаевым. «Хамзат помогает ребятам оттачивать навыки боевого искусства, проводит мастер-классы и спарринги, следит за правильностью выполнения приемов в партере и ударной техникой в стойке», — отметил он.

Глава Чечни Кадыров находится в приятельских отношениях с Чимаевым. Боец неоднократно бывал в гостях у него. Также он тренирует детей чеченского лидера.

За месяц Адам Кадыров получил пять наград и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. До этого Кадыров-старший опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой его сын избивает в СИЗО Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана.

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