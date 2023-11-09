Биткоин рекордно вырос в цене

Стоимость биткоина на криптовалютной бирже Binance в ходе торгов 9 ноября побила рекорд с начала мая 2022 года, превысив отметку в 37,7 тысячи долларов за монету, следует из данных площадки. Самая популярная криптовалюта за сутки подорожала сразу на 6,4%.

Положительным фактором для роста цены стали новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала переговоры с компанией Grayscale по поводу запуска ее биржевого фонда на биткоин.

В случае итогового одобрения регулятора спрос на криптовалюту вырастет, так как при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс.

Другие криптовалюты из первой десятки по капитализации на этом фоне также растут в цене. Так, Ethereum (ETH) достиг отметки 1923 доллара, BNB вырос до 249 долларов, XRP от Ripple стоит 0,69 доллара.