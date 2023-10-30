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Операторы связи отменят плату за раздачу интернет-трафика

Источник:
Федеральная антимонопольная служба
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Мобильные операторы «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Так, «Мегафон» уже отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах с 23 октября, Тele2 отменит плату для новых абонентов 22 ноября, с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов, говорится в сообщении ведомства.

С 1 декабря плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета отменит «Билайн». При этом ФАС отмечает, что оператор еще проводит оценку сроков, когда технически будет возможно отменить оплату.

Ведомство также указало, что МТС заявил об отсутствии в ее действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов. «С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений», — добавил регулятор.

Антимонопольная служба в сентябре предписала операторам «большой четверки» в течение месяца прекратить взимать такую плату. Ведомство посчитало, что операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

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