Началась новая волна эмиграции российских IT-специалистов

Интерес российских IT-специалистов к программам получения видов на жительство в Европе стремительно растет, следует из данных консалтингового агентства Garant In.

За первый квартал этого года число запросов на релокацию увеличилось на 233% по сравнению с предыдущим годом. Основная часть заявок подана во Францию, около 80% всех запросов, еще приблизительно 10% приходится на Италию, пишет «Коммерсантъ».

В условиях изоляции российского IT-рынка от мирового сообщества все больше квалифицированных кадров стремятся к возможности работать в зарубежных компаниях, чтобы сохранить свои профессиональные навыки.

Эксперты отмечают значительный спрос на российских IT-специалистов за рубежом, несмотря на имеющуюся политическую обстановку. При этом Франция привлекает специалистов своими выгодными условиями для получения ВНЖ. Так, европейская страна не требует физического присутствия на ее территории.

Комментируя публикацию, Минцифры в своем телеграм-канале написало, что в Россию вернулись две трети уехавших в 2022 году специалистов. Ведомство также привело данные Росстата о том, что в 2023 году количество специалистов в отрасли выросло на 13%, достигнув отметки в 857 тысяч человек.