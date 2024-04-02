Российский программист стал долларовым миллиардером

Основатель разработчика решений по кибербезопасности Positive Technologies Юрий Максимов стал долларовым миллиардером.

Состояние россиянина превысило отметку в 1 миллиард долларов на фоне резкого роста стоимости акций группы. С начала года котировки Positive Technologies подскочили на 43%, до 2910 рублей.

Максимов стал третьим по счету российским бизнесменом, который заработал свой капитал на программном обеспечении. До него в этом списке оказались владелец «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и крупнейший акционер компании «Группа Астра» Денис Фролов.

За прошлый год в России прибавилось шесть долларовых миллиардеров. Всего в стране проживает 76 долларовых миллиардеров. Россия расположилась на седьмой строчке в Global Rich List по данному показателю.