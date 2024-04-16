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Вклад IТ‑отрасли в ВВП России достиг 2%

Источник:
Sibnet.ru
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IТ-отрасль России с 2019 по 2023 годы росла быстрее всей экономики в целом, а ее вклад в ВВП России за 2023 год составил почти 2%, говорится в исследовании НИУ ВШЭ.

Позитивный тренд развития IТ-отрасли сохранялся в период с 2019-го по 2023 год, в том числе в «ковидном» 2020 году и в 2022-2023 годах, несмотря на резкое сокращение предложения импортных технологических решений.

«IТ-отрасль росла быстрее экономики в целом. В результате ее вклад в ВВП достиг почти 2% в 2023 году (против 1,3% в 2019 году)», — приводит ТАСС исследование.

Также, по данным экспертов, двузначными темпами росли показатели, характеризующие реальные объемы разработок и продаж IТ-решений и услуг в отрасли.

Так, среднегодовой темп прироста валовой добавленной стоимости в сопоставимых ценах превысил 10%. объем реализации собственных продуктов и услуг в IТ-отрасли увеличивался в среднем на 26% в год и составил 3,1 триллиона рублей в 2023 году.

Для сравнения: доля IT-отрасли в США в 2023 году составила 7,1%.

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