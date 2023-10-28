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Фигуристка порезала соперницу коньком на этапе Гран-при России

Источник:
Sibnet.ru
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Аннабель Морозов перед прокатом на этапе Гран-при в Красноярске
Фото: © ФФККР

Фигуристка Елизавета Шанаева во время разминки на этапе Гран-при России нечаянно задела коньком соперницу Анабель Морозов и травмировала той ногу.

«Я не заметила. Мы всегда стараемся уступать соперникам», — цитирует ТАСС Шанаеву.

«Мы выходили из элемента, три пары были в одной части льда. Десять человек, пять минут, все хотят провести разминку. Надеемся, что все в порядке. Здоровья всем», — отметил ее партнер Павел Дрозд.

Тем не менее, Морозов вместе с партнером Игорем Еременко откатали ритм-танец и заняли третье место. Лидируют Александра Степанова и Иван Букин, Шанаева и Дрозд идут вторыми.

Фигуристке наложили несколько швов, но завтра она будет катать произвольную программу, сообщила тренер пары Анжелика Крылова.

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