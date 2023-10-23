Сколько стоят криптовалюты 23 октября

Курс биткоина (BTC) 23 октября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составляет 29 979,29 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1 635,70 доллара, Tether (USDT) — 1 доллар, Ripple (XRP) — 0,51доллара, Binance Coin (BNB) — 214,78 доллара.

В целом основные мировые криптовалюты демонстрируют тренд на повышение. По сравнению с предыдущим торгами практически все они заметно поднялись.

По мнению аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского, биткоин продолжит расти до весны следующего года, а к началу 2025 может увеличиться как минимум вдвое.