Сколько стоят криптовалюты 19 октября

Курс биткоина (BTC) 19 октября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составляет 28 394,69 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1547,20 доллара, Tether (USDT) — 1 доллар, Ripple (XRP) — 0,47 доллара, Binance Coin (BNB) — 209,77 доллара.

В целом самые популярные криптовалюты показали тренд на снижение курсов — по сравнению с предыдущим днем торгов практически все они ослабли в пределах нескольких процентов.

При этом аналитики инвестбанка Morgan Stanley полагают, что «медвежий» тренд на криптовалютном рынке подходит к концу и на горизонте просматривается так называемая «криптовалютная весна».

Аналитики прогнозируют, что основной рост криптовалютного рынка можно ожидать после халвинга биткоина в апреле 2024 года — к этому моменту основная криптовалюта на рынке может подорожать до 35 тысяч долларов.