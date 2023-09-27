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Стартовали российские продажи Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Xiaomi представила новые смартфоны семейства 13T, их уже можно купить в России. Цены на Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro начинаются соответственно от 47 тысяч и 79 тысяч рублей.

Xiaomi 13T
Xiaomi 13T
Фото: © Xiaomi

Оба устройства получили 6,67-дюймовый дисплей CrystalRes разрешением 2712x1220, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой HDR10+. В качестве аппаратного сердца выступают чипы MediaTek — Dimensity 8200 Ultra у 13T и Dimensity 9200+ у 13T Pro.

Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro снабжены батареей на 5 тысяч мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт. На рынке представлены три цветовых варианты моделей: черный, зеленый и синий.

Смартфоны имеют 50-ти мегапиксельный широкоугольный объектив с оптикой Leica и стабилизацией изображения, 50-ти мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом, а также 12-ти мегапиксельный ультраширокоугольный объектив.

Оба смартфона поддерживают 4K-запись с частотой 30 кадров в секунду, а версия Pro может вести 8K-съемку с частотой 24 кадра в секунду. Предусмотрена защита от пыли и влаги по стандарту IP68.

Для смартфонов заявлена пятилетняя поддержка обновлений — устройства гарантированно получат четыре новые версии операционной системы Android и один год выхода обновлений безопасности.

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Qprovessional

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Peperz

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cre

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