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Паралимпийский комитет навсегда приостановит членство России

Источник:
РИА Новости
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Офис Международного паралимпийского комитета
Офис Международного паралимпийского комитета
Фото: Sir James / CC BY 3.0

Международный паралимпийский комитет (МПК) собрался навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, сообщил президент ПКР Павел Рожков.

IPC собирается подготовиться к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда приостановить членство ПКР и избежать повторения прошлогодней ситуации, при которой ПКР через трибунал IPC смог добиться своего восстановления в правах после приостановления членства осенью, сказал РИА Новости Рожков.

«МОК заявил о запрете нашей олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации с паралимпийцами», — подчеркнул Рожков, добавив, что в ходе очередной генассамблеи в Бахрейне МПК надеется уже навсегда приостановить членство ПКР.

Глава ПКР отметил, что сейчас комитет активно сотрудничает с Минспортом, МИД и юридическими организациями, « чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее». Он также выразил надежду на то, что ПКР сможет «дать в Бахрейне бой исполкому МПК».

В мае апелляционный трибунал МПК отменил отстранение ПКР. В России заявили, что будут прорабатывать варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе допуска к международным соревнованиям.

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Топ комментариев

rumatam

ага экспорт уменьшился , так они решили на местном населении нажиться за 2 недели уже 3 наценки........

Nik3316

если верить Сибнету, то и у всего НАТО снарядов с гулькин нос осталось...

-Керя-

Зато в Турцию зерно бесплатно а там следы теряются...

usacomp

Щас комарик с мусей всё обоснуют)))