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Майнинг предложили признать отраслью промышленности

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка с монетой биткоина
Фото: © Icons8 Team / Unsplash License

Компания BitRiver, занимающаяся операционными центрами обработки данных, предложила признать майнинг промышленной отраслью. Соответствующий документ уже направлен министру промышленности и торговли Денису Мантурову. 

В документе обосновывается, что присвоение соответствующего кода ОКВЭД позволит установить более точное регулирование данной отрасли, сообщают «Известия» со ссылкой на текст предложения.

Подобный шаг может символизировать официальное признание криптовалютного майнинга как рыночной деятельности и установление государственного контроля, отметил Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group. 

Анатолий Аксаков, глава комитета Государственной думы по финансовому рынку, выразил поддержку этой инициативе и поделился с журналистами, что она уже направлена на рассмотрение в правительство.

Представители Министерства экономического развития пояснили, что присвоение кода ОКВЭД для майнинга возможно при условии наличия регулирования этой сферы с описанием количественных и качественных характеристик вида деятельности.

BitRiver — это российская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по размещению и обслуживанию оборудования для майнинга криптовалют. Она предоставляет операционные центры обработки данных, где майнеры могут разместить свои установки для добычи криптовалюты.

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Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.