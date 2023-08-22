Стадион имени Исинбаевой переименовали

Стадион в Дагестане, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, переименован в стадион «Труд», сообщила пресс-служба правительства региона.

«Правительство Республики Дагестан постановляет переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Стадион имени олимпийской чемпионки имени Елены Исинбаевой" в государственное бюджетное учреждение республики Дагестан "Стадион "Труд"», — приводит пресс-служба текст постановления правительства региона.

Переименовать стадион предложил глава Дагестана Сергей Меликов после появления информации, что Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе и ее слов, что она «человек мира», никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, считает номинальным.

Стадион «Труд» получил имя Исинбаевой в 2017 году.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом (2004, 2008), трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды — чемпионаты мира в помещении. За спортивную карьеру установила 28 мировых рекордов. Называла Дагестан второй родиной.