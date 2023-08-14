Firefox для Android получит поддержку десктопных расширений

Компания Mozilla объявила о внедрении поддержки расширений десктопного браузера на мобильных устройствах. Она появится в версии для Android к концу года.

С конца 2020 года пользователи Firefox на мобильных платформах ограничивались установкой только рекомендованных расширений, включая наиболее востребованные. Mozilla занята полной интеграцией всего многообразия дополнений Firefox в мобильную экосистему.

Согласно заявлению Скотта Девани из Mozilla, совсем недавно было внесено значимое изменение в браузер Firefox Nightly для Android, оно станет отправной точкой процесса адаптации расширений для мобильных устройств.

Это изменение касается внедрения поддержки нескольких процессов, что позволит расширениям функционировать отдельно от основного Firefox на Android. Такой подход позволит предотвратить непредвиденное закрытие ресурсоемких расширений на мобильных устройствах.

Mozilla активно работает над обеспечением поддержки и оптимизации мобильных версий браузера для расширений и стремится предоставить разработчикам все необходимые инструменты для адаптации и создания инновационных расширений для мобильной экосистемы.

Интеграция десктопных расширений в мобильную платформу позволит браузеру стать более конкурентоспособным и даст пользователям дополнительные возможности.