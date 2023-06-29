«Скрепыша» из старого Office подключили к ChatGPT

Известный интерактивный виртуальный помощник «Скрепыш» из старых версий Microsoft Office «воскрес» на платформах Windows 10 и 11 благодаря программисту FireCubeStudios, интегрировавшему в него нейросеть ChatGPT 3.5 от OpenAI.

В период между версиями 97 и 2003 офисного пакета Microsoft Office, пользователи встречали приветливого помощника в виде скрепки, ставшего символом информационных технологий той эпохи. Теперь «Скрепыш» получил новую жизнь благодаря портированию на современные операционные системы Windows 10 и 11.

Приложение, представляющее собой графическую оболочку с изображением «Скрепыша», обеспечивает подключение к нейросети ChatGPT. Это позволяет пользователям общаться с виртуальным помощником, задавая вопросы и получая ответы с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Фото: © Sibnet.ru

Для использования обновленного «Скрепыша» необходим OpenAI Key, а на территории России не требуется VPN подключение (оно нужно только для регистрации). Приложение можно получить бесплатно через Microsoft Store.