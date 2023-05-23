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Могут ли банковские карты размагнититься от телефона

Источник:
Sibnet.ru
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Размагнититься на банковской карте может только магнитная лента, но она — лишь дублирующий способ считывания информации, да и сделать это крайне сложно.

После блокировки в России Google Pay и Apple многие стали носить банковские карты под чехлом телефона. Но появилось мнение, что делать этого не следует, так как «пластик» может размагнититься.

Магнитная полоса все еще применяется во многих картах. Она имеет свой магнитный фон, который реагирует на посторонние электромагнитные излучения. И теоретически она может размагнититься, но на практике сделать это крайне сложно.

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К тому же магнитная лента нужна только для дублирования информации и для использования в старых терминалах. Современные карты оснащены встроенными чипами — именно с них банкоматы и терминалы считывают данные.

В Тинькофф Банке отметили, что магнитной ленте может навредить трение о металлические предметы, нагревание или помещение под воду — такие случаи часто ошибочно считают размагничиванием.

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Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?