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Появится программа восстановления байкальского омуля

Источник:
Sibnet.ru
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Власти разработают программу воспроизводства байкальского омуля, который оказался на грани вымирания, сообщила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Установить контроль за мероприятиями по искусственному воспроизводству омуля на всех этапах. А также изучить вопрос его искусственного воспроизводства в крупных водоемах помимо Байкала», — написала она в телеграм-канале.

Этим займется Росрыболовство. Абрамченко отметила, что ведомство вместе с регионами до 15 июня должно проработать вопросы подготовки кадров для рыбоводных заводов, трудоустройства работников и обеспечения их жильем.

Запрет на промышленный лов байкальского омуля введен с октября 2017 года. В прошлом году сообщалось, что власти Бурятии рассматривают возможность уничтожить несколько тысяч особей внесенного в региональную Красную книгу большого баклана. Птицы съедают, по оценкам исследователей, до 1 тысячи тонн омуля.

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Топ комментариев

xxIIxx

"Путин запретил повышать тарифы ЖКХ"- ну все ждем повышения, спасибо что хоть предупредили.

Uynachalnica

Сколько стоило бирки поменять на авто, чтобы своим назвать?

mosquito__2010

Империя лжи на то и империя лжи что бы обманывать, грабить и убивать с целью наживы. США - есть бесовское...

MuCbE

Как говорится, кого НАТО обучали, с тех даже Австрийский художник в шоке.