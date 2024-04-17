Пассажиры погибли в затонувшей аэролодке на Байкале

Аэролодка, в которой находились шесть человек, перевернулась на Байкале, двое погибли, сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.

Четыре человека смогли выбраться на лед, двое остались внутри хивуса и погибли.

Инцидент произошел в районе поселка Большое Голоустное 16 апреля. О причинах происшествия не сообщается.

На акватории работали три специалиста Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Начата проверка по факту произошедшего, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.