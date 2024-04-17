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Пассажиры погибли в затонувшей аэролодке на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Опрокинувшаяся аэролодка на Байкале
Фото: © МЧС Иркутской области

Аэролодка, в которой находились шесть человек, перевернулась на Байкале, двое погибли, сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.

Четыре человека смогли выбраться на лед, двое остались внутри хивуса и погибли.

Инцидент произошел в районе поселка Большое Голоустное 16 апреля. О причинах происшествия не сообщается.

На акватории работали три специалиста Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Начата проверка по факту произошедшего, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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ЧП #Происшествия #Иркутск
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Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

korvinsS

Ни в коем случае потом только хуже все станет.

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...

urbasik

Нато забыло олимпиаду в Китае и двинулось убивать мирных людей Абхазии.