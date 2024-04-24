Краснов пообещал призвать к ответу виновных в ущербе от паводка

Генпрокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, пообещал привлечь к ответственности всех виновных в масштабном ущербе от паводков в регионах России.

«Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных», — цитирует ТАСС Краснова.

По его словам, одной из причин затопления населенных пунктов стало неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводка. «Из 1тысячи автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети пятая часть на момент проверки в 2023 году не работала. Средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка не использовались», — отметил Краснов.

Еще в январе генпрокурор потребовал от министра природных ресурсов и главы Росгидромета устранить нарушения. «Однако принятые ими меры оказались неэффективными. Отсутствие достоверной информации о показателях притока воды в ответственный момент и не позволило предотвратить глобальное затопление территорий нескольких регионов», — отметил генпрокурор.