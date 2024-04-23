Поступил сигнал об угрозе подтопления в Новосибирске

Достижение опасного подъема уровня воды ожидается в Первомайском районе Новосибирска во вторник, возможно подтопление дач, сообщило ГУ МЧС России по региону.

Подъем уровня воды в Оби связан с увеличением сброса в нижний бьеф Новосибирского водохранилища. Возможно достижение опасной отметки 360 сантиметров для дачных обществ, возможно подтопление садовых участков в Первомайском районе.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, предпринять меры по сохранности имущества (поднять наиболее ценные домашние вещи на верх (вторые этажи, чердаки). При подтоплении жилых домов незамедлительно сообщить об этом в спасательную службу и подготовиться к эвакуации.

За ночь уровень воды поднялся на 17 сантиметров и сейчас составляет 354 сантиметра.