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Поступил сигнал об угрозе подтопления в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Достижение опасного подъема уровня воды ожидается в Первомайском районе Новосибирска во вторник, возможно подтопление дач, сообщило ГУ МЧС России по региону.

Подъем уровня воды в Оби связан с увеличением сброса в нижний бьеф Новосибирского водохранилища. Возможно достижение опасной отметки 360 сантиметров для дачных обществ, возможно подтопление садовых участков в Первомайском районе.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, предпринять меры по сохранности имущества (поднять наиболее ценные домашние вещи на верх (вторые этажи, чердаки). При подтоплении жилых домов незамедлительно сообщить об этом в спасательную службу и подготовиться к эвакуации.

За ночь уровень воды поднялся на 17 сантиметров и сейчас составляет 354 сантиметра.

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ЧП #Происшествия #Стихии #Новосибирск
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