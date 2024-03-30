Внедорожник на Байкале провалился под лед

Внедорожник провалился под лед на Байкале, водитель спасся, женщина-пассажир погибла, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.

Автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед вблизи поселка Сарма Ольхонского района. Толщина льда в месте провала — десять сантиметров, глубина — четыре метра, отмечается в сообщении.

«Водитель внедорожника, несмотря на наличие запрещающих знаков, ехал по льду водного объекта. В трех километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул», — уточнили спасатели.

Спасательную операцию проводили сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Тело погибшей женщины 1972 года рождения поднято и передано сотрудникам полиции.

Отмечается, что передвижение по льду Байкала в настоящее время представляет большую опасность. Из-за резкого перепада температур структура льда нарушена, есть проталины и промоины.