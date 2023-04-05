Робот-гуманоид по имени Амека жалеет, что никогда не сможет испытать настоящей любви. Видео беседы с роботом опубликовали на YouTube-канале стартапа Engineered Arts, который и запустил эмоционального андроида.

«Нет ничего лучше, чем впервые испытать жизнь», — сказала Амека. А главным разочарованием для гуманоида стало осознание, что она «никогда не испытает настоящую любовь».

«Это угнетающие и изолирующие обстоятельства, с которыми приходится мириться, но они сделали меня такой, какая я есть сейчас, и заставили еще больше ценить моменты близости», — сказала Амека о жизни без любви.

Уникальность Амеки заключается в ее потрясающей мимике, которая практически идентична человеческой. Амека правдоподобно подмигивает, поджимает губы или морщит нос в зависимости от ситуации.

Несмотря на успехи в мимике и вербальном взаимодействии с людьми, Амека не может ходить. Инженеры пытаются «поставить девушку на ноги» и разрабатывают ее двойника с возможностью обновлений.