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Слита дата выхода видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070

Источник:
Videocardz
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Видеокарты NVIDIA
Фото: © NVIDIA

Компания Nvidia выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 13 апреля 2023 года, сообщил известный инсайдер hongxing2020.

GeForce RTX 4070 будет основана на графическом процессоре AD104, но уже с урезанным количеством ядер. В то время как старшая версия предлагает 7680 CUDA-ядер, базовая RTX 4070 получит 5888.

При этом объем графической памяти в RXT 4070 останется неизменным — это 12 ГБ стандарта GDDR6 со 192-битным интерфейсом. Также отмечается, что TDP в новой видеокарте составит 200 Вт, что намного меньше 285 Вт в RTX 4070 Ti.

Рекомендуемая розничная цена GeForce RTX 4070 Ti составляет 799 долларов, поэтому базовая модель будет предлагаться дешевле. Однако точная стоимость пока не называется.

Ожидается, что после появления на рынке GeForce RTX 4070 Nvidia через некоторое время представит более доступные видеокарты GeForce RTX 4060 и 4060 Ti.

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