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Ростелеком запланировал выпуск ноутбуков и планшетов

Источник:
РБК
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Компания «Ростелеком Информационные Технологии» зарегистрировала два товарных знака для продукции девятого класса международной классификации товаров и услуг. В этот перечень входят ноутбуки, планшеты, принтеры и другая компьютерная техника.

Согласно базе заявок Федерального института промышленной собственности, один из зарегистрированных «дочкой» Ростелекома товарных знаков представляет собой слово «Айрон». Второй — выглядит как символ черного цвета, похожий на кляксу.

На YouTube есть рекламный ролик ноутбуков «Айрон», созданный саратовской студией Hot Stream Studio. Ролик демонстрирует ноутбуки с подобным логотипом и словом «Айрон», но никаких технических подробностей устройств не раскрывается.

Планы в отношении развития производственного кластера Ростелеком огласил в рамках стратегии компании до 2030 года. В него входят компании «Электра», НПО РТТ и «Булат» — сейчас они выпускают широкий ассортимент оборудования, включая телекоммуникационное.

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