Бюджетники получат планшеты на базе ОС «Аврора»

Государство приобретет более 1 миллиона планшетов на базе отечественной операционной системы «Аврора» у российских производителей. Устройства раздадут учителям, врачам, сотрудникам экстренных служб и полицейским.

Сумма закупки оценивается в 50 миллиардов рублей, пишет Forbes. Деньги заложены в один из пунктов формирующегося нацпроекта «Экономика данных». Программа будет рассчитана до 2030 года.

Разработчиком ОС «Аврора» является «Открытая мобильная платформа». Компанией владеет Ростелеком. В основу «Авроры» изначально легла операционная система Sailfish OS, созданная финской компанией Jolla, которую основали выходцы из Nokia.

ОС «Аврора» на сегодня единственная отечественная мобильная платформа, соответствующая требованиям корпоративных заказчиков, имеющая сертификаты ФСТЭК и ФСБ. Кроме этого, ее разработка не зависит от иностранных технологий.