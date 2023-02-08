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Нейросеть прошла собеседование в Google

Источник:
Sibnet.ru
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Робот читает книжку
Фото: © Andrea De Santis / Unsplash License

Чат-бот ChatGPT смог пройти собеседование на должность младшего программиста в Google. Несмотря на успех, искусственный интеллект уверен, что не сможет заменить человека в написании кода.

Специалисты Google провели сравнительное тестирование возможностей их собственного ИИ на базе LaMDA и разработки OpenAI ChatGPT. В одном из примеров запросов нейросеть конкурентов «попросили» пройти собеседование в Google и она с этим справилась, сообщает CNBC со ссылкой на источники внутри компании.

ChatGPT прошел собеседование в Google на должность младшего инженера-программиста. Прошел ли аналогичное испытание LaMDA, не сообщается, но он рассказал о том, что чат-боты пока неспособны полноценно заменить людей в написании кода.

По мнению LaMDA, написание кода — это командная работа. Помочь людям-программистам ИИ смогут, но они не в состоянии проявлять креативность и артистизм, необходимые для создания отличных программ. 

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Конкурент с ним согласился и дополнил, что программирование — это сложная область, требующая глубокого понимания принципов информатики и способности адаптироваться к новым технологиям. 

LaMDA — нейросеть Google, разрабатываемая с 2017 года. Она может вести содержательные беседы практически на любую заданную тему. Модель содержит 540 млрд параметров. Это почти в три раза больше, чем у его аналога — чат-бота ChatGPT.

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Топ комментариев

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

MuCbE

Он что Мюнхгаузен? Ракета и сама долетит.