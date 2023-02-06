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Microsoft Edge получит раздражающую кнопку

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип браузера Microsoft Edge
Фото: @ Microsoft

Microsoft Edge получит кнопку Discover для отображения новых функций и быстрого доступа к другим приложениям. Тестировщики уже пожаловались на то, что она находится в самом неудобном месте, открывается при наведении и мешает нормально пользоваться браузером.

Кнопку поместили в верхний правый угол под «крестик» закрытия окна. Для этого отодвинули «три точки» меню влево, что привело к первым неудобствам — пользователи форума Edge Insider жалуются на то, что по привычке пытаются открыть настройки, но вместо этого открывается другое меню.

Сам процесс открытия получился раздражающим. Все элементы Edge запускаются по клику, но панель Discover сделали раскрывающейся при наведении. Это лишает возможности быстро закрыть случайно всплывшее меню и отвлекает при спонтанном наведении.

Edge позволит просматривать две вкладки на одном экране

Тестировщики браузера массово пишут на форуме, что новая кнопка идет вопреки политике минимализма, агрессивно навязывает услуги Microsoft и сильно раздражает. Они надеются, что ее не будут принимать в основную версию без доработки или вовсе уберут.

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Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.