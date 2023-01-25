Браузер Edge позволит просматривать две вкладки на одном экране

Браузер Microsoft Edge получит режим совмещенного экрана для одновременного просмотра двух страниц.

Пользователь Leopeva64-2 опубликовал на Reddit скриншоты и описание новой функции Split Screen в браузере Edge. Она позволяет разделить экран пополам и просматривать две веб-страницы одновременно.

Опция доступна в тестовой версии Microsoft Edge. Активировать отображение кнопки Split Screen можно в настройках внешнего вида. При нажатии на нее браузер разделится вертикально пополам, при этом сохранив единое окно, панель закладок и адресную строку.

Реализация одновременного просмотра удобна и пригодится пользователям, вынужденным часто работать с двумя сайтами на одном экране. О сроках выхода функции в общий доступ не сообщается, но загрузить тестовый Edge и активировать ее можно уже сейчас.