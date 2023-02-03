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Стала известна позиция Азиатской конфедерации футбола по России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Азиатская конфедерация футбола положительно отнеслась к переходу Российского футбольного союза из УЕФА в организацию.

Представители азиатских федераций, а том числе и «не самых дружественных России стран, положительно восприняли идею возможно перехода России, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на результаты исполкома АФК.

По данным источников издания, представители Азии видят в России новый коммерческие возможности и точки роста для популяризации футбола в конфедерации в целом.

Одним из вариантов возвращения России на международную футбольную арену могло стать временное членство в АФК. Россия не выходит из УЕФА, но может принять участие в отборе к чемпионату мира от Азии, азиатская квота при этом не изменится.

В конце прошлого года РФС создал рабочую группу, которая должна изучить вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций выступает против желания России покинуть организацию.

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