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Специалист назвал причины возгорания аккумуляторов смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон на зарядке
Фото: © Andreas Haslinger / Unsplash License

Преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов рассказал об основных причинах возгорания и взрыва батареи смартфонов. В большинстве случаев виноваты сами владельцы, неправильно эксплуатирующие устройство или использующие нестандартные аккумуляторы.

«Продолжительная эксплуатация устройства с "изношенным" аккумулятором нежелательна, так как вздувшийся аккумулятор рано или поздно может разгерметизироваться и воспламениться», — рассказал Ситнов в интервью «Газете.ру».

Он дополнил, что не только старые аккумуляторы подвержены такому риску, но и новые, имеющие большую емкость и сохранившие стандартные размеры. Такие АКБ могут лопаться во время зарядки, а их содержимое при контакте с воздухом способно возгораться.

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По этой же причине возгоранию подвержены смартфоны, получившие внешние повреждения, целостность аккумулятора очень важна для безопасности. 

«Любая деформация гальванического элемента сопряжена с рисками возгорания, так как аккумуляторы представляют из себя "многослойные сэндвичи" из катодных и анодных химических веществ. Сжатие и скручивание могут повредить их структуру, а если еще и появится трещина, которая позволит содействовать с кислородом, то это неминуемо приведет к воспламенению», — резюмировал Ситнов.

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Топ комментариев

GammiPluh

У них совсем беда с дипломатическим корпусом, теперь ее слова можно использовать Casus belli

Alhazred

Ща "некупленные" эксперты с Сибнета разнесут этого купленного в пух и прах)))

pepelmetal

Ты тоже будешь, никуда не денешься!

Alhazred

Ну так докажи нам, что это так)