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Правильная зарядка: как продлить жизнь смартфону

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон на зарядке
Фото: © Sibnet.ru
Одной из самых распространенных проблем через какое-то время после приобретения смартфонов становится быстрый разряд аккумулятора. Чтобы избежать подобного, на протяжении всей жизни гаджета надо придерживаться правил зарядки.

Губительными для смартфона могут оказаться привычные действия пользователей, в итоге, в лучшем случае, сократится емкость батареи, в худшем — произойдет неисправимая поломка устройства.

Чем вредна чрезмерная зарядка?

Не нужно заряжать смартфон дольше необходимого, оставлять его заряжаться на ночь или работать весь день «от провода». 

Дело в том, что при полном заряде контроллер батареи остановит процесс, но возобновит его, как только аккумулятор немного сядет. Такая зарядка микродозами негативно сказывается на физико-химических свойствах батареи.

Длительная работа от сети вредит смартфону еще больше, так как во время работы устройство может довольно сильно нагреваться. Это нарушает не только работу аккумулятора, но и соседствующих с ним компонентов смартфона, что сокращает срок их службы.

Почему нельзя полностью садить батарею?

Наравне с тем как нельзя заряжать смартфон на постоянной основе, его нельзя разряжать до 0%. 

Современные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы при полном разряде снижают свою емкость. Одна подобная разрядка может привести к потере от 1% до 4% общей емкости. Всему виной химические процессы, которые запускаются в батарее при тотальном разряде.

Большинство производителей рекомендуют заряжать гаджеты при уровне заряда 15-20%

Производители смартфонов учли этот нюанс современных батарей и сделали так: когда гаджет выключается и демонстрирует нулевую зарядку, у него на самом деле есть еще около 5% заряда. Но важно помнить, что это не аварийный запас для пользователя и не пытаться включать гаджет. 

Кроме того, попытка запуска севшего смартфона может привести и к проблемам с операционной системой — если загрузка прервется повторным отключением устройства, то это грозит ошибками в его работе даже после зарядки.

Чем опасна «неродная» зарядка?

Важным аспектом правильной зарядки является зарядное устройство. Лучше всего пользоваться тем зарядником (блоком питания), который шел в комплекте. Он точнее всего преобразует ток из сети в ток, необходимый для смартфона.

Несмотря на наличие контроллера напряжения в смартфоне и общие стандарты, не все зарядные устройства имеют взаимную совместимость. 

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Неправильный блок питания (с неподходящим преобразованием тока) может повредить контроллер и навредить батарее вплоть до ее неработоспособности, вздутия, что грозит соседним компонентам, или даже взрывом. Если под рукой не оказалось подходящей зарядки, то можно подсоединить смартфон к ПК — это не причинит вреда батарее.

Почему нельзя заряжать смартфон на морозе?

Нельзя заряжать телефон на морозе или сразу после возвращения с улицы. При низких температурах литий, находящийся в аккумуляторе, затвердевает и не может не только отдавать накопленный заряд смартфону, но и его накапливать. Заряжать смартфон в таком случае бессмысленно и может быть опасно. 

При подключении зарядного устройства к замерзшему аккумулятору он будет разогреваться изнутри и замерзать снаружи, что может вывести его из строя или привести к замыканию и серьезной поломке смартфона. В некоторых случаях нагрев может быть довольно резким и привести к взрыву устройства.

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