Блогер из Бурятии нашла новый способ познакомиться с миллиардером

Блогер и миллионер из Улан-Удэ Мария Молонова разместила на улице города баннер «Ищу мужа» и QR-код, который вел на анкету для потенциальных женихов, в итоге на ее объявление откликнулся миллиардер.

История с баннером прославила девушку в СМИ. Через неделю напротив баннера Молоновой появился еще один с фотографией мужчины и подписью: «Миллиардер из Лос-Анджелеса. Я уже здесь, оглянись». Незнакомец также с помощью QR-кода «прикрепил» ответы на вопросы из анкеты.

Девушку пригласили на передачу Андрея Малахова на телеканале «Россия», там она рассказала, что в 18 лет у нее было двое детей, с мужем она разошлась.

В студии программы Молонова встретилась с незнакомцем, им оказался блогер Сергей Харкуша. Как дальше развиваются отношения блогеров, неизвестно.