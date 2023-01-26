НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Блогер из Бурятии нашла новый способ познакомиться с миллиардером

Источник:
Sibnet.ru
381 2
Блогер Мария Молонова
Блогер Мария Молонова
Фото: © соцсети Мария Молоновой

Блогер и миллионер из Улан-Удэ Мария Молонова разместила на улице города баннер «Ищу мужа» и QR-код, который вел на анкету для потенциальных женихов, в итоге на ее объявление откликнулся миллиардер.

История с баннером прославила девушку в СМИ. Через неделю напротив баннера Молоновой появился еще один с фотографией мужчины и подписью: «Миллиардер из Лос-Анджелеса. Я уже здесь, оглянись». Незнакомец также с помощью QR-кода «прикрепил» ответы на вопросы из анкеты.

Девушку пригласили на передачу Андрея Малахова на телеканале «Россия», там она рассказала, что в 18 лет у нее было двое детей, с мужем она разошлась.

В студии программы Молонова встретилась с незнакомцем, им оказался блогер Сергей Харкуша. Как дальше развиваются отношения блогеров, неизвестно.

Еще по теме
Житель Бурятии выиграл в гослотерее почти 98 млн рублей
Открылся первый модульный отель на Байкале. ВИДЕО
Глава Бурятии окунулся в купель на Байкале. ФОТО
Байкальские лисы пришли к людям на рождественский обед
смотреть все
Сибирь #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
The Last of Us: контрабандист и девочка Элли отправляются в путь
21.01.2023 23:42
info.sibnet.ru
«Жалкая попытка»: американцы оценили фильм «Вызов»
17.01.2023 17:09
info.sibnet.ru
«Операция Фортуна»: Гай Ричи едет в Голливуд
17.01.2023 07:35
info.sibnet.ru
Песни с тайным посылом: как артисты мстят бывшим
16.01.2023 20:26
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Зеленский потребовал у Запада самолеты и ракеты
36
Володин заявил об угрозе «глобальной трагедии» из‑за Украины
33
Украина предложила Белоруссии пакт о ненападении
28
Первую линию обороны ВСУ взломали в Запорожье
28
Арестович впервые заявил о риске поражения Украины