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Гидрометцентр пообещал жителям Восточной Сибири морозы под 40

Источник:
РИА Новости
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Аномальные морозы от минус 20 до минус 40 градусов прогнозируются на севере Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», — сказал РИА Новости Вильфанд.

По его словам, в Красноярском крае ожидаются морозы до минус 35. В центре Якутии — до минус 36-40 градусов. В Бурятии и Забайкальской крае прогнозируется около минус 25 градусов, в Иркутской области — 23-30 градусов мороза.

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Жизнь #Погода #Красноярск #Иркутск #Забайкалье #Бурятия
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