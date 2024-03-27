Гидрометцентр пообещал жителям Восточной Сибири морозы под 40

Аномальные морозы от минус 20 до минус 40 градусов прогнозируются на севере Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», — сказал РИА Новости Вильфанд.

По его словам, в Красноярском крае ожидаются морозы до минус 35. В центре Якутии — до минус 36-40 градусов. В Бурятии и Забайкальской крае прогнозируется около минус 25 градусов, в Иркутской области — 23-30 градусов мороза.