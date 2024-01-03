Сибирские поселки глазами нейросети. ФОТО

Блогер и художник Кирилл Соловьев (Kir Sol) предложил нейросети Midjourney изобразить российские поселки в виде людей — в проект попали несколько населенных пунктов из Сибири.

Нейросеть создала антропоморфные образы новосибирских Колывани и Сузуна, красноярского Шушенского, иркутского Чунского, алтайской Ташанты, бурятского Тарбагатая, тувинского Каа-Хема.

Колывань предстала в образе немолодой женщиной с обветренным лицом и строгими глазами, Сузун — суровым мужчиной с грудой монет.

Ташанта и Шушенское оказались молодыми девушками, а Чунский и Каа-Хем — мальчишками. Тарбагатай стал плотником.