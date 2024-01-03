НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Сибирские поселки глазами нейросети. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
419 2

Блогер и художник Кирилл Соловьев (Kir Sol) предложил нейросети Midjourney изобразить российские поселки в виде людей — в проект попали несколько населенных пунктов из Сибири.

Нейросеть создала антропоморфные образы новосибирских Колывани и Сузуна, красноярского Шушенского, иркутского Чунского, алтайской Ташанты, бурятского Тарбагатая, тувинского Каа-Хема.

Колывань предстала в образе немолодой женщиной с обветренным лицом и строгими глазами, Сузун — суровым мужчиной с грудой монет.

Ташанта и Шушенское оказались молодыми девушками, а Чунский и Каа-Хем — мальчишками. Тарбагатай стал плотником.

Еще по теме
Создана предсказывающая срок жизни человека нейросеть
Нейросеть научилась определять местоположение людей по фото
Эгейское море исчезло с «Яндекс. Карт»
Как сохранить услуги связи Ростелекома при переезде
смотреть все
Хайтек #Интернет #Новосибирск #Красноярск #Иркутск #Республика Алтай
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
8634
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
8636
0
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
8940
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
10523
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
20378
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
8311
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
12409
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
12797
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
16003
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
30801
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Маск дал характеристику 2024 году
ТНТ высмеял Киркорова в фильме после «голой» вечеринки
Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

pepelmetal

"Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате...

pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

mosquito__2010

Какая у киевского режима непреодолимая страсть к самоуничтожению. Энергичные суицидники.

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???