НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Бурятия стала лидером по креативным персонажам на выборах. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
223 0
Тарбаган на выборах президента России-2024 в Бурятии
Фото: © телеграм-канал «Медиацентр Выборы Президента»

Чебурашка, Феечка-Копеечка, «тарбаганы» и «яки» пришли в Бурятии проголосовать на выборах президента России — такого нашествия креативных персонажей не было ни в одном регионе.

Фото и видео голосующих ростовых кукол и людей в разнообразных костюмах публикуются в телеграм-канале Медиацентр Выборы Президента.

D Окинском районе Бурятии на участок №504 пришли люди с головами яков. Перед голосованием они станцевали в хороводе.

Также проголосовали республиканские «символы финансовой грамотности»: Феечка-Копеечка, Задира-Транжира и Гном-Эконом. На избирательные участки пришли Чебурашка, гуси Баир и Дарима и тарбаганы.

Во второй день голосования на избирательных участках были замечены «Мать Бурятия» и «Бурятский воин»

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев заявил в разговоре с «Сибирским экспрессом», что власти республики превратили «президентские выборы в клоунаду».

По состоянию на 15.00 16 марта в Бурятии проголосовало 51,63% избирателей.

Еще по теме
Запад откажется от Украины из‑за провала на фронте
Омский губернатор поработал водителем избиркома
Раскрыта явка в Новосибирской области в первый день выборов
Европарламент потребовал от России вернуть «румынское золото»
смотреть все
Политика #Россия #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
ВСУ попытались прорвать границу России
Киев анонсировал военную операцию в Крыму
Путин обратился к россиянам
Обсуждение (0)
О самом главном
Что означают масленичные и блинные поговорки
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Что такое оговорки по Фрейду
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Все статьи
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Диверсанты ВСУ попытались закрепиться в белгородской Козинке
33
Путин обратился к россиянам
32
Девушка облила краской бюллетени на участке в Новосибирске
28
ВСУ попытались прорвать границу России
28
Ученый предсказал закат господства боевых беспилотников