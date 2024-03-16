Бурятия стала лидером по креативным персонажам на выборах. ФОТО

Чебурашка, Феечка-Копеечка, «тарбаганы» и «яки» пришли в Бурятии проголосовать на выборах президента России — такого нашествия креативных персонажей не было ни в одном регионе.

Фото и видео голосующих ростовых кукол и людей в разнообразных костюмах публикуются в телеграм-канале Медиацентр Выборы Президента.

D Окинском районе Бурятии на участок №504 пришли люди с головами яков. Перед голосованием они станцевали в хороводе.

Также проголосовали республиканские «символы финансовой грамотности»: Феечка-Копеечка, Задира-Транжира и Гном-Эконом. На избирательные участки пришли Чебурашка, гуси Баир и Дарима и тарбаганы.

Во второй день голосования на избирательных участках были замечены «Мать Бурятия» и «Бурятский воин»

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев заявил в разговоре с «Сибирским экспрессом», что власти республики превратили «президентские выборы в клоунаду».

По состоянию на 15.00 16 марта в Бурятии проголосовало 51,63% избирателей.