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Мошенники похитили 780 тыс. рублей у фигуристки Тарасовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Мошенники вынудили серебряного призера Олимпиады в Пекине, фигуристку Евгению Тарасову перевести 780 тысяч рублей на неизвестный счет.

Телефонные мошенники представились следователем и работником Центробанка, они убедили Тарасову, что «некий гражданин оформил несколько кредитов на нее», пишет со ссылкой на источник РИА Новости.

«Затем злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ. Он, в свою очередь, заявил Тарасовой, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет. В результате девушка перевела на неизвестный счет 780 тысяч рублей», — сказал источник.

Фигуристка позже заявила в полицию, возбуждено уголовное дело.

Тарасова в паре с Владимиром Морозовым выиграла две серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине и Пхенчхане (в парном катании и командных соревнованиях). Также они два раза становились чемпионами Европы, три раза — чемпионами России и выигрывали финал Гран-при.

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Спорт #Зимние виды #Происшествия
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