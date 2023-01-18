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Губернатор оплатил судебные издержки гимнаста с буквой Z

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба губернатора и правительства Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша из личных средств оплатил судебные издержки, которые гимнаст Иван Куляк, продемонстрировавший букву Z, должен был возместить по решению дисциплинарного комитета FIG, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сумма составила 2 тысячи швейцарских франков (150 тысяч рублей по текущему курсу). Губернатор передал деньги гимнасту в белом конверте.

«Давай поставим точку в одном вопросе: тебе назначили штраф, его надо заплатить, и снова идти вперед. То обещание, которое я сделал, выполняю. Желаю спортивных и личных успехов. Мы будем за тебя болеть и гордиться тобой», — сказал Шапша.

20-летний Куляк — воспитанник расположенной в Калужской области спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной.

Куляк в марте 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе пришел на церемонию награждения в форме с буквой Z из клейкой ленты. По решению дисциплинарного комитета FIG в мае был дисквалифицирован на год.

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Гаврило Принцип

Вовремя свалить - это не просто чуйка, а талант!)))

MuCbE

В обраточку такое условие пребывания для граждан Казахстана и пусть вертятся как хотят.

Alhazred

Можно подробнее о глубокой отсталости в технологиях? Или только балаболить умеешь?

mosquito__2010

Аж но 100 танков ? При том что ВС РФ уже уничтожили более 7500 тысяч танков и прочей бронетехники ВСУ....