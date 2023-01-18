Губернатор оплатил судебные издержки гимнаста с буквой Z

Губернатор Калужской области Владислав Шапша из личных средств оплатил судебные издержки, которые гимнаст Иван Куляк, продемонстрировавший букву Z, должен был возместить по решению дисциплинарного комитета FIG, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сумма составила 2 тысячи швейцарских франков (150 тысяч рублей по текущему курсу). Губернатор передал деньги гимнасту в белом конверте.

«Давай поставим точку в одном вопросе: тебе назначили штраф, его надо заплатить, и снова идти вперед. То обещание, которое я сделал, выполняю. Желаю спортивных и личных успехов. Мы будем за тебя болеть и гордиться тобой», — сказал Шапша.

20-летний Куляк — воспитанник расположенной в Калужской области спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной.

Куляк в марте 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе пришел на церемонию награждения в форме с буквой Z из клейкой ленты. По решению дисциплинарного комитета FIG в мае был дисквалифицирован на год.